Firman acuerdo San Pedro e INEGI para fortalecer la toma de decisiones

El municipio de San Pedro Garza García firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en base a la generación de datos estadísticos y geoespaciales.

Mauricio Farah Giacoman, secretario de Ayuntamiento, detalló que estas acciones permitirán el desarrollo de proyectos basados en la información geoestadística

“Esta carta de intención pretende establecer un marco inicial de cooperación institucional, identificar áreas de colaboración y prioridades conjuntas, a fin de fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas del municipio, lo anterior permitirá contribuir a mejorar la toma de decisiones basada en datos confiables y actualizados”, explicó Farah Giacoman.

Sumado a la colaboración de información se trabajará en la implementación de un Centro de Geoestadística Municipal, explicó Luis Susarrey Flores, secretario general

La colaboración tiene la intención de establecer condiciones para un desarrollo sostenido en el municipio. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García

Colaborarán por la gente de San Pedro Garza García

“Que el municipio, un municipio punta de lanza, un municipio modelo, estemos siempre un paso adelante y hagamos un poquito más de lo que nos dice el manual, el librito. Hoy, eso es lo que estamos haciendo o así percibo este evento, pues como una colaboración institucional que nos va a permitir que como municipio aspirar a qué en el mediano plazo tengamos nuestro propio centro de análisis de datos y estadística”, señaló.

Leobardo Gaytán Guzmán, director Regional Noreste del INEGI, reconoció la intención de la administración por brindar mejores servicios y resultados a la población.

Buscan generar sinergias a favor de las personas de San Pedro.

Buscan un propio sistema de estadística para el municipio

“Esperemos que este proyecto de trabajo conjunto nos lleve a consolidar ese sistema de información estadística y geográfica municipal que ustedes pretenden, y sirva, que sea de mucha utilidad como ejemplo también de desarrollo, para otros municipios, para otras áreas que requieren nuestro servicio de información estadística y geográfica”, resaltó Gaytán Guzmán.

A la firma del convenio de colaboración acudieron Fernando Garza Treviño, director general IMPLANG San Pedro Garza García; Martha Romero Huerta, coordinadora estatal de INEGI en Nuevo León y Javier Alvarado Rivera, subdirector estatal de Informática y Promoción del INEGI en Nuevo León.