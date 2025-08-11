FGJEM crea Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) creó la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia, con cerca de 500 funcionarios, con el que busca revertir la dilación institucional al presentar o intentar presentar denuncias ante el Agente del Ministerio Público.

La institución estatal indicó que posteriormente se hará público el acuerdo que se autorizó este 11 de agosto .

En un boletín de prensa, argumentó que con la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia se busca atender el irreparable daño que genera en algunos casos el retraso en la atención de las denuncias.

La institución explicó que el área tiene por objeto que la sociedad cuente dentro de los Centros de Justicia del Estado de México con un punto de atención inicial efectivo, solidario y sensible para su oportuno acceso a la justicia.

José Luis Cervantes, titular de la FGJEM. Foto: Gerardo García

Para ello habrá 496 funcionarios dentro de los que destacan 221 Agentes del Ministerio Público, 100 de ellos de nueva contratación seleccionados dentro del proceso de convocatoria del pasado 3 de junio, así como 132 orientadores y 143 administrativos.

Programa de sensibilización y reforzamiento de valores

El personal a la par que desempeñen sus nuevas funciones, se les someterá a un riguroso programa de sensibilización y reforzamiento de valores que pretende alinear y acercar sus capacidades profesionales al dolor, frustración y afán de justicia que padecen quienes acuden a los MP.

Y la institución aclaró que el criterio de adscripción responde a aquellos lugares donde se cuenta con el mayor número de quejas e incidencias por negativa o una inadecuada atención del servicio.

dhfm