Escobedo refuerza servicios públicos para seguir “poniéndose guapo”

Gracias a los resultados del modelo 4T Norteña, este lunes Escobedo dio un paso firme para seguir “poniéndose guapo” con la entrega de nuevo equipo y maquinaria que fortalecerá a la Secretaría de Servicios Públicos y mejorará la imagen urbana de la Ciudad.

El alcalde Andrés Mijes encabezó la ceremonia en la que se formalizó la entrega del equipo, subrayando que con estas acciones se dará una atención más rápida a los reportes ciudadanos y se avanza en el objetivo de que cada familia viva en una Ciudad más limpia, ordenada y digna.

"En la 4T Norteña tenemos muy claro que el progreso se construye con dos manos, con la mano derecha, hacemos crecer la economía y con la mano izquierda, transformamos esa prosperidad en apoyos, infraestructura y servicios que llegan a la puerta de cada hogar", señaló el Edil desde la Plaza Principal de Escobedo.

Ofrecen mejores servicios para la ciudadanía. FOTO: gobierno de Escobedo.

Escobedo da banderazo a las nuevas unidades del gobierno

El nuevo parque vehicular está conformado por 32 nuevas unidades que van desde camiones de volteo, camiones tipo cisterna cuya capacidad es de 10 mil y 5 mil litros, retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones de caja extendida, camionetas y un camión con canastilla, consolidando que la transformación también se refleja en servicios públicos de calidad.

Esta renovación de maquinaria y vehículos representa una inversión millonaria, lograda gracias a una administración responsable que convierte cada peso en beneficios tangibles para la comunidad.

"Este equipo es para ustedes, para que su labor sea más productiva, más segura y más digna. Para que cuando la gente vea una calle limpia, un parque cuidado o un espacio público en orden, sepa que detrás está su esfuerzo y compromiso", explicó Mijes dirigiéndose al personal de Servicios Públicos.

El alcalde demostró las nuevas unidades. FOTO: gobierno de Escobedo.

La transformación continúa en Escobedo, Nuevo León

El alcalde destacó que esta entrega es un ejemplo claro de cómo, en la Capital de la Transformación se hace realidad el crecimiento equitativo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, creciendo con fuerza y compartiendo la prosperidad con justicia para todos.

Con esta inversión, Escobedo no solo renueva su capacidad operativa, sino que también reafirma su compromiso de mantener espacios urbanos limpios, seguros y ordenados, dignificando el entorno y elevando la calidad de vida de sus habitantes.

Bajo el modelo de la 4T Norteña, el municipio continúa demostrando que la transformación no es un discurso, sino un trabajo constante que se ve, se siente y se vive en cada rincón de Escobedo.

Durante el evento se contó con la presencia de Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento y Manuel Meza, Secretario de Servicios Públicos.

