Encuentran los cuerpos de 3 personas en Apatzingán y Buenavista, Michoacán

Los restos de tres personas fueron abandonados con mensajes amenazantes, y localizados en los municipios de Apatzingán y Buenavista Tomatlán. El domingo, habitantes reportaron el hallazgo de restos humanos sobre las letras monumentales de la población de 18 de marzo, cerca de la carretera Buenavista – Tepalcatepec.

La víctima, un hombre de entre 45 y 50 años, fue encontrada junto a un narcomensaje que aludía a la lucha entre grupos delictivos rivales.

El terror se extendió hasta Apatzingán, donde fueron ubicadas dos hieleras de unicel abandonadas en la calle Benito Juárez de la colonia La Florida, cerca del Recinto Ferial.

En su interior, se encontraban los cuerpos de un hombre y una mujer, acompañadas de una cartulina blanca con un mensaje cuyo contenido no fue revelado por las autoridades. Durante el mes de agosto, suman cinco víctimas decapitadas localizadas en Apatzingán.

Previamente, dos cabezas humanas fueron descubiertas el 1 de agosto cerca del Monumento a Lázaro Cárdenas, mientras que el 9 de agosto en la colonia Babilonia se encontró una motocicleta con una cabeza cercenada.

Encontraron restos de un hombre y una mujer. Foto: Cuartoscuro

Pugna entre grupos delictivos, detrás de ola de homicidios en Apatzingán: gobernador

De acuerdo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la lucha entre grupos delictivos ha provocado la serie de homicidios dolosos registrados en los últimos días en Apatzingán.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está reforzando la estrategia en Apatzingán. Hay una disputa entre grupos del crimen en esa localidad, en esa zona, nosotros reforzaremos aún más la presencia también de la Guardia Civil y he estado en diálogo con el fiscal del Estado, con Carlos Torres Piña, para que reforcemos las acciones de persecución del delito en Tierra Caliente, en Apatzingán y brindemos también seguridad en la zona de Buenavista”, precisó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga los crímenes y la posibilidad de que estén relacionados.