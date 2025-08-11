Detienen a sujeto por inducir a adolescente a consumir alcohol y drogas

Un sujeto que, aprovechando el parentesco que tenía con un adolescente, lo incitó a consumir cocaína, mariguana y alcohol, fue capturado por agentes de la Fiscalía General del Estado de Sonora.

El presunto responsable, identificado como Víctor Francisco “N” de 20 años de edad, habría incitado al consumo de sustancias prohibidas a un adolescente de 17 años en su domicilio, ubicado en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, municipio de Navojoa.

“De acuerdo con la investigación, el 28 de julio de 2025, entre las 00:00 y las 1:00 horas, el imputado, aprovechando la relación de confianza derivada de su parentesco con la víctima, habría propiciado el consumo de bebidas alcohólicas, marihuana y cocaína. “La detención se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión, y durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que sustentan la acusación”, detalló la dependencia.

Permanecerá prisión preventiva

Tras ser capturado, el presunto responsable fue presentado ante las autoridades correspondientes, ante quienes responderá al presunto delito de corrupción de menores cometido en contra del adolescente.