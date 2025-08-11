Detienen a 2 civiles en operativo frente a Palacio de Gobierno en Culiacán

Un fuerte despliegue de seguridad se registró la tarde de este lunes frente a Palacio de Gobierno, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos civiles, cuya identidad no ha sido revelada.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde las fuerzas de seguridad interceptaron a los sospechosos y, tras asegurarlos, los subieron a una unidad oficial del Ejército Mexicano para su traslado y puesta a disposición de la autoridad competente.

Participa la Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro

Vialidades están parcialmente cerradas

Durante la intervención, la vialidad se vio parcialmente cerrada mientras los elementos realizaban las maniobras para concretar la detención.

En el sitio trascendió que pudo tratarse de una persecución previa, aunque esta versión no ha sido confirmada. Las autoridades no han ofrecido, por ahora, información adicional sobre el motivo del operativo ni sobre los detenidos.