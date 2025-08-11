Desmienten desaparición de Rocío Mendoza, joven presuntamente desaparecida en Iztapalapa

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México desmintió la desaparición de la joven Rocío Mendoza de quien se filtró una ficha de búsqueda alertando sobre su ausencia en extrañas circunstancias.

Sin embargo la tarde de este lunes 11 de agosto, la dependencia indicó que se comunicó con la joven y precisó que no está desaparecida, además que la ficha de búsqueda principal no tiene folio dentro de sus investigaciones.

"El boletín difundido no cuenta con folio de la Comisión de Búsqueda, y Fiscalía de de Ciudad de México.

TARJETA INFORMATIVA



La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informa que se ha realizado la recopilación de información correspondiente al caso de la posible desaparición de Rocío Mendoza de Ayala.



1/4 pic.twitter.com/3ieciO46sd — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) August 11, 2025

Una de sus presuntas amigas fue quien dio a conocer la desaparición, detalló que Rocío salió de Parque Tezontle en un estado inconsciente acompañada de dos hombres, quienes la subieron a una camioneta negra, presuntamente la circunstancia en que desapareció los alertó hasta reportar su ausencia desde el día 29 de julio del presente año.

Si bien la mujer reportada como desaparecida no se ha expresado al respecto, la Comisión de Búsqueda capitalina informó que recopiló la información correspondiente del caso y precisan que la institución no tenía el folio de esta búsqueda.