Dan de baja definitiva a profesor que fue golpeado por alumno en universidad de Tulancingo

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) confirmó la destitución definitiva del profesor Ángel Ramírez Montiel, quien fue agredido físicamente por un alumno el pasado 25 de julio en un aula de la institución. Esta decisión llega tras una investigación interna que acreditó faltas graves por parte del docente, incluyendo vulneraciones a los valores de respeto, imparcialidad y legalidad.

El caso, que se viralizó en redes sociales a través de un video de la agresión, cuando el estudiante Manuel M., de 21 años, golpeó al profesor con puñetazos y una patada, gritando frases como “¡Vuélvete a burlar de mí!”.

Manuel M., quien fue expulsado de la UPT días después del suceso, ha dicho que su reacción fue el resultado de meses de acoso sistemático por parte de Ramírez. Según declaraciones del joven el profesor lo humillaba constantemente con burlas, comentarios racistas y exclusión en actividades académicas.

El joven aseguró que sufría acoso por parte del profesor

El joven, que practica artes marciales desde los 10 años y que incluso impartía talleres de defensa personal en la universidad, denunció que sus quejas previas ante las autoridades escolares fueron ignoradas.

Según el testimonio, un día antes de la agresión, el profesor implementó una evaluación inusual que excluyó a Manuel, quien no estaba presente en la clase por actividades del taller que impartía, lo que habría sido el evento que terminó desatando la agresión, que fue grabada por los compañeros de Manuel.

La UPT, tras el análisis del Comité de Ética y Conflicto de Interés, con participación del Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Contraloría del Estado, determinó la baja definitiva de Ramírez por incurrir en conductas que atentan contra la integridad institucional. Además, se dio vista a instancias legales para procedimientos adicionales.

No fue el único docente que recibió sanciones

"Tulancingo":

Porque estudiante agrede a maestro de la Universidad Politécnica de Tulancingo en Hidalgo. El alumno reportó que era víctima de acoso por parte del profesor. pic.twitter.com/kuQp729Y77 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 28, 2025

En paralelo, otro profesor que fue identificado como Francisco F. fue señalado por acoso y fraude, por lo que presentó su renuncia voluntaria, aunque enfrenta un proceso en curso ante la Contraloría.

Mientras que la profesora Nadia P., acusada de abuso de poder, gritos y denigración hacia estudiantes y personal, fue reubicada a funciones administrativas y dejará de impartir clases.

Estas medidas surgieron de una mesa de trabajo entre el rector Felipe Olimpo Durán Rocha y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Daniel Fragoso Torres, en respuesta a un pliego petitorio de estudiantes inconformes.

En respuesta a este incidente, la universidad anunció la actualización de su Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE) para incluir un módulo de denuncias confidenciales y accesibles, la creación de un Consejo Estudiantil con apoyo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y una inversión de 1 millón 940 mil pesos en equipamiento de aulas y laboratorios.