CRIT Tamaulipas: Más de 300 niños esperan atención por autismo en Altamira

El director general del CRIT Teletón Altamira, Baldomero López Zamora, informó que actualmente más de 300 niños y niñas se encuentran en lista de espera para recibir atención por autismo en el estado de Tamaulipas. Explicó que, por ahora, el centro sólo puede diagnosticar y atender casos de autismo en niveles uno y dos, mientras que el nivel tres aún no se incluye dentro de su capacidad de atención debido a que se requiere una infraestructura y un espacio especializado.

“Tenemos apenas un año trabajando el tema de autismo a nivel nacional. En esta segunda etapa estamos analizando la posibilidad de ampliar el servicio para el nivel tres sin necesidad de una nueva construcción, modificando y mejorando el modelo actual”, señaló.

Autoridades se dijeron comprometidas a brindar el apoyo necesario. Foto: Carlos Juárez

López Zamora precisó que estos 300 menores en espera provienen no sólo de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, sino también de otras regiones, y que se suman a los pacientes activos que actualmente reciben diagnóstico y terapias en el CRIT Tamaulipas. En cuanto al Boteotón 2025, indicó que la meta estatal es distribuir 2,200 botes en todo Tamaulipas, como parte de la recaudación nacional que busca fortalecer la atención a niñas y niños con discapacidad en los diferentes centros Teletón del país.

¿Qué es el CRIT?

El CRIT (Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón) es una red de centros especializados en brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad motriz, neurológica, visual, auditiva, y más recientemente, con trastornos del espectro autista (TEA), forma parte de la Fundación Teletón México, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de menores en situación de vulnerabilidad.

El trabajo será en beneficio de los niños de la entidad que requieran el apoyo. Foto: Carlos Juárez

En cada CRIT, se ofrece rehabilitación física, terapia ocupacional, psicológica, atención médica especializada y acompañamiento familiar, el modelo de atención es multidisciplinario y centrado en la persona, promoviendo la inclusión social, escolar y comunitaria. Estos centros son financiados en gran parte por donaciones ciudadanas, principalmente a través del evento anual Teletón y campañas como el Boteotón, el primer CRIT abrió en 1999 y hoy existen más de 20 en todo México, siendo uno de los sistemas de rehabilitación infantil más grandes de América Latina.

¿Qué es el autismo?

El autismo, conocido clínicamente como Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición del neurodesarrollo que afecta la manera en que una persona se comunica, interactúa socialmente y percibe el mundo, se presenta desde la infancia y dura toda la vida, aunque los síntomas pueden variar ampliamente de una persona a otra.

El autismo se considera un “espectro” porque abarca un rango amplio de manifestaciones, desde personas que requieren apoyo significativo hasta otras que pueden vivir de forma independiente, generalmente, se diagnostica en los primeros años de vida, aunque en algunos casos puede identificarse más tarde, los signos pueden incluir dificultad para mantener contacto visual, lenguaje limitado o repetitivo, intereses muy específicos, rutinas rígidas y sensibilidad sensorial.

El espectro autista se divide en niveles:

Nivel 1: Requiere poco apoyo.

Nivel 2: Requiere apoyo moderado.

Nivel 3: Requiere apoyo muy significativo.

Aunque el autismo no tiene cura, una detección temprana y el acceso a terapias adecuadas (como lenguaje, ocupacional o conductual) pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo presentan, la inclusión, la comprensión social y el acompañamiento familiar son clave para su desarrollo integral.