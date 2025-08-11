Como Fernandito, asesinan a niña de 12 años por presunta deuda familiar en vivienda de Chalco, Edomex

Una niña de 12 años murió asesinada este lunes 11 de agosto mientras estaba con su madre al interior de su hogar en el municipio de Chalco, Estado de México.

La niña fue identificada como Dulce "N" por su familia quien denunció el crimen, ella vivía junto a su madre, hermano y abuela, de manera preliminar informaron que sujetos armados irrumpieron en la casa y atacaron a balazos alcanzando a la menor esto tras una deuda económica que tenía la familia.

La madre había pedido apoyo de la Policía detallando que sujetos armados abordo de motocicletas ingresaron a su domicilio de manera violenta y lanzaron detonaciones de arma que terminaron con la vida de la menor, mientras que el otro niño logró correr y ponerse a salvo del ataque.

Los hechos ocurrieron a las 5:00 de la mañana sobre la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez en San Pablo Atlazalpan, en el domicilio construido con lámina y cartón. Al lugar arribaron equipos de seguridad para acordonar la zona y realizar investigaciones.

OTRA VEZ UN NIÑO uD83DuDE13



Durante la madrugada de este lunes una menor de 12 años de edad, perdió la vida por lesiones de arma de fuego en su domicilio.



Los hechos en San Pablo Atlazalpan, municipio de #Chalco @Edomex.



La menor bajo el cuidado de sus abuelos, aparentemente se trató… pic.twitter.com/Hli8GYROA5 — Halcon (@HalconOnce) August 11, 2025

Segundo crimen a un menor en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) trasladará el cuerpo del menor de edad tras el peritaje, mientras investiga el caso de Fernandito otro menor de edad quien fue raptado por tres personas que le quitaron la vida bajo el argumento de cobrar una deuda con su madre.

El caso de Dulce destaca pues presuntamente refiere el mismo móvil del crimen. Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen.