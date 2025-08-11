Cofepris autoriza medicamento para reducir el riesgo de infección por VIH

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro sanitario de Apretude (Cabotegravir) en suspensión y tableta, un medicamento indicado para la profilaxis previa a la exposición (PrEP) que permite reducir el riesgo de infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), adquirida sexualmente en adolescentes mayores de 12 años y adultos con un peso de al menos 35 kg, en combinación con prácticas sexuales más seguras.

El registro sanitario de este tratamiento forma parte de las 210 autorizaciones sanitarias que otorgó Cofepris en el mes de julio: 164 para dispositivos médicos, 28 para medicamentos y 18 para protocolos de investigación clínica.

Entre los insumos médicos autorizados también figuran medicamentos oncológicos indicados para el tratamiento de cáncer renal, así como para la prevención fracturas patológicas, radioterapia de hueso, compresión medular o cirugía ósea, entre otros eventos relacionados con el esqueleto, en pacientes con neoplasias malignas avanzadas con afectación ósea.

Foto: Cofepris

Se autorizaron protocolos para evaluar tratamientos contra la diabetes y enfermedad renal

En cuanto a protocolos de investigación clínica, se autorizó un estudio de fase 3 de posibles tratamientos para la atención de pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, así como otros estudios que investigan la calidad y eficacia de medicamentos dirigidos a participantes adultos con diabetes tipo 1 y obesidad o sobrepeso, y participantes adultos con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal.

Entre los dispositivos médicos recientemente autorizados destacan productos como suturas no absorbibles de acero inoxidable, una prótesis externa adhesiva mamaria, sistemas para reparación de bíceps, pruebas moleculares (PCR) para la cuantificación de ADN del virus de Epstein-Barr (VEB), así como sistemas de visualización endoscópica mediante imagen de fluorescencia.

Se autorizó un estudio de fase 3 de posibles tratamientos para la atención de pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Foto: Freepik

180 registros sanitarios autorizados en junio

De acuerdo con Cofepris, lo anterior se suma a los 180 registros sanitarios autorizados en junio, que incluyen 152 dispositivos médicos, 20 medicamentos y 8 protocolos clínicos. Entre los medicamentos aprobados destacan tratamientos para distintos tipos de cáncer, como colorrectal metastásico, de pulmón, páncreas, mama y ovario.