Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy lunes 11 de agosto

Este lunes 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realiza una edición más de su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Durante este día, responde a los diferentes cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre temas de interés general.

Asimismo, en la Mañanera del Pueblo, se presenta la sección "Quién es quién en los precios", a cargo del Procurador Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, mientras que al final de la conferencia se lleva a cabo la sección Humanismo Mexicano.

Acompañan a la mandataria mexicana, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Sigue aquí el en vivo: