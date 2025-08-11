Cierran indefinidamente Nevado de Toluca tras accidente que dejó 11 heridos

Tras el accidente que la tarde de este 10 de agosto dejó un saldo de 11 heridos en las inmediaciones del volcán Nevado de Toluca, las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp, decretó el cierre indefinido de la zona.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta que transportaba a más de 11 turistas a la zona alta del volcán, también conocido como Xinantécatl, perdió el control de su unidad.

Esto provocó la salida del camino de la camioneta y la caída desde varios metros de altura de los viajeros, dos de los cuales tuvieron lesiones de gravedad que tuvieron que ser tratadas en un nosocomio cercano.

Al conocer los hechos, de inmediato elementos de Protección Civil mexiquense y de rescate se reportaron en la zona para auxiliar a las personas lesionadas y retirar el vehículo siniestrado.

El acceso al volcán está restringido de forma indefinida. Foto: Conanp

Prohíben entrada de visitantes al Xinantécatl

Horas después, autoridades federales determinaron cerrar el acceso a visitantes a la zona del volcán, con el objetivo de salvaguardar la seguridad tanto de los turistas como del frágil ecosistema del lugar.

Esta no es la primera vez que las autoridades decretan un cierre precautorio de la zona. Ya en enero de este año, la Conanp determinó restringir el acceso pues las condiciones meteorológicas y del terreno representaban un riesgo para sus múltiples visitantes.