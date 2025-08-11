Celebra San Pedro con gran éxito la Copa de Béisbol Infantil 2025

Este sábado, los parques municipales se llenaron de alegría, aplausos y espíritu deportivo con la realización de la Copa de Beisbol Infantil San Pedro 2025, un evento que reunió a niñas, niños, entrenadores y familias en una jornada de sana competencia y convivencia.

Organizada por el municipio de San Pedro Garza García, la Copa es parte del impulso permanente al deporte, especialmente al beisbol, que se practica en los parques municipales como una forma de fomentar hábitos saludables, trabajo en equipo y valores entre la niñez sampetrina.

La administración local busca seguir impulsando el talento de los jóvenes. FOTO: San Pedro Garza García.

Impulsan el deporte para los niños y jóvenes de San Pedro Garza García

Durante el torneo, las gradas de los parques Carlos Bremer, en el Casco, y Fernando Valenzuela, en San Pedro 400, se llenaron de porras y entusiasmo, mientras las familias disfrutaban de un ambiente seguro y festivo que fortaleció el sentido de comunidad.

Participaron varios equipos en la entidad. FOTO: San Pedro Garza García.

Las y los pequeños peloteros demostraron su talento, disciplina y pasión por el juego, dejando claro que el béisbol está vivo y creciendo en San Pedro.

Con este tipo de eventos, el municipio refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en instalaciones deportivas y programas que impulsen la actividad física como base de una mejor calidad de vida para todas y todos.