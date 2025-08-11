Caso Fernando: Vinculan a proceso a tres implicados en muerte del niño de La Paz, Edomex

En el Estado de México vincularon a proceso a los responsables del homicidio de Fernandito, un niño de 5 años que murió en Los Reyes La Paz tras ser secuestrado por presuntos prestamistas que intentaban cobrar una deuda de 1000 pesos a su madre.

Tras una larga audiencia por los tres imputados, un cambio de último momento favoreció el caso, la madre del menor Noemí cambió de defensa quien le apoya en la búsqueda de justicia luego de que ordenaran la salida del abogado anterior por "cuestiones políticas".

Preliminarmente se informó que el abogado era funcionario del gobierno municipal y se encontró un conflicto de interés acusando al gobierno de querer ocultar datos del caso que ha conmocionado a México.

El juez de control del Estado de México autorizó tres meses para el cierre de la investigación, pese a que el caso se investigue por secuestro prevén que la autoridad mexiquense emita la orden de aprehensión en contra de las tres personas, ahora por el delito de homicidio.