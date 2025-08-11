Caso Fernandito: ¿Cuántos años podrían alcanzar en prisión los asesinos del niño de 5 años en Edomex?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculó a proceso a Carlos "N", Lilia "N" y Ana Lilia "N" por el delito de "secuestro que cause la muerte" de un menor de edad de tan solo 5 años llamado Fernando, los ahora recluidos en el penal de Nezahualcóyotl tomaron el menor como garantía de una deuda que tenía su madre de 1000 pesos.

En medio de las amenazas, los prestamistas quienes también eran vecinos de Noemí, la madre del menor le habían insistido que pagara la deuda y desaparecieron el menor, fue hasta que ella acudió al domicilio de ellos con la Policía de Género cuando hallaron los restos de Fernando ocultos al interior.

Tras el crimen, las tres personas fueron detenidas en el municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México y recluidos hasta determinar su situación jurídica, este lunes 11 de agosto un juez de control del estado determinó su vinculación a proceso por la desaparición y muerte del menor que continúa en investigación.

Madre de Fernandito cambia de defensa en audiencia por el crimen de su hijo

La madre, quien cuenta con una discapacidad, refirió que ellos le pedían la cantidad con amenazas y en la discusión se llevaron al niño de 5 años quien era conocido en el vecindario pues salía al mercado o a las calles a buscar comida con ella. Lilia N, fue quien le exigió el pago: "Ahora sí me pagas o me llevó a tu hijo".

La familia de Noemí desconocía las amenazas que recibía, sin embargo ahora buscan justicia por el crimen y apoyo para ella.

En la larga audiencia, una sorpresa dio un giro al proceso, la madre llegó con nueva defensa, luego de que le asignaran a un presunto abogado con "conflicto de interés" al estar ligado al gobierno del Estado de México o la presidenta municipal, la nueva persona buscó la vinculación aportando detalles de interés.

¿Cuanto podrían durar en prisión los asesinos de Fernando, niño de 5 años?

En el comunicado que emitió la Fiscalía de Edomex, tras la audiencia revelaron que si bien los detuvieron por la desaparición del menor por lo cual ya había una alerta ante la dependencia de seguridad, tras lo declarado ahora los culpan de secuestro y asesinato delitos con los que se elevaría la condena de declararlos culpables.

En la descripción de la autoridad mexiquense se revela que por los delitos mencionados podría alcanzar una condena de 140 años de prisión, además en el caso del delito de desaparición la autoridad judicial puede establecer una pena de 20 años de condena.