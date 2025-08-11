Caso contra Alonso Ancira continúa, "no puede haber impunidad", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que el caso contra el empresario Alonso Ancira sigue ya que no puede haber impunidad, luego de que se conoció que dejó de pagar el acuerdo para reparación del daño por el fraude a Pemex y por el cual fue excarcelado.

En la conferencia de prensa matutina, indicó que pediría mayor información del caso del expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA).

—Ya finalmente preguntarle, en 2021 para poder salir del reclusorio el empresario Alonso Ancira firmó un pacto para pagar más de 200 millones de dólares para reparar el daño, pero ahora se sabe que reside en Texas, que ya dejó de pagar lo que le correspondía y que incluso está litigando para cancelar el acuerdo que firmó. ¿Hay alguna información sobre esto, Alonso Ancira?, se le cuestionó.

Noticias Relacionadas Hay una inversión histórica para evitar inundaciones en CDMX, asegura Claudia Sheinbaum

"Ah no, eso sigue, imagínense, no puede haber impunidad en este caso", acotó.

—¿Pero tiene algún reporte de que ya dejó de pagar?, se le insistió.

"Voy a averiguar exactamente cómo está para no darles una información que no sea correcta, a ver si antes de que termine la mañanera lo podemos saber, si no más tarde les informamos", aseguró.

Indicó que pediría mayor información del caso del expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA). Foto: Antonio Nava

Hay interesados en el complejo de Altos Hornos de México

La titular del Ejecutivo Federal apuntó que hay muchos interesados en todo el complejo de Altos Hornos de México.

“La corrupción que provocó el cierre de AMSA en realidad es terrible y ha afectado a muchísimos trabajadores. Por cierto, ese tema está hoy en juicio, se declaró la quiebra, se está por definir por parte de la jueza que lleva en este caso el resarcimiento a los trabajadores, que es el primer lugar y que así lo estamos pidiendo nosotros, después a los deudores, porque hay acreedores en este caso, para que después se pueda poner a subasta esta planta, que hay muchos interesados en todo el complejo que es Altos Hornos de México”, aseguró.

