Aún no hay avances en la identificación de restos encontrados en Lagos de Moreno

Aún no hay avances en la identificación de los restos que se localizaron en días posteriores a la desaparición de los amigos Roberto, Uriel, Jaime, Dante y Diego, ocurrida hace dos años, el 11 de agosto de 2023, en Lagos de Moreno, Jalisco.

El fiscal Salvador González explicó que se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la colaboración para realizar el análisis de los restos localizados en la ladrillera, los cuales, recordó, están calcinados lo cual complica más los análisis y comparativas genéticas.

"Estamos todavía trabajando en ello, recuerden que estamos analizando todavía los restos que se localizaron en la Ladrillera; todavía no tenemos resultados positivos, se está pidiendo la colaboración, como en alguna ocasión se mencionó, a la Fiscalía General de la República", señaló.

Ante esta circunstancia se pidió a la FGR que, con equipo más sofisticado, se puedan analizar dichos restos con la posibilidad de identificar a estos jóvenes.

"Lo que pasa es que, como lo menciono, las condiciones en las que se encontraron es muy difícil, se ocupa equipo muy especializado, están tratando de obtener eso, no sé si los tengan para poder procesar los restos y poder determinar si son de ellos o de otras personas", detalló.

El funcionario reconoció que sería la propia FGR quien determine el momento en que podrían analizar estos restos. Descartó por ahora que a las familias se les diga que no es posible identificar el ADN en estos restos.

Los jóvenes fueron vistos en el Mirador de San Miguel en Lagos de Moreno el 11 de agosto de 2023 cuando disfrutaban las fiestas del municipio. Posteriormente, se habló de que habían sido llevados a una finca donde se les ofreció una posibilidad laboral. Sin embargo, también se hizo público un video en donde los torturaban y al menos uno de ellos, agredió bajo amenazas a otro de estos jóvenes.

Luego de las investigaciones, se localizaron indicios, hasta llegar a la finca donde supuestamente se habría grabado el video difundido y se aseguraron restos óseos calcinados, mismos que desde entonces han sido analizados sin éxito.