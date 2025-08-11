Atacan a familia en la autopista Atlixco-Puebla tras altercado vehicular

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una familia fue agredida por sujetos armados en la autopista Atlixco-Puebla, el 10 de agosto. El incidente se produjo cuando la familia circulaba por el carril de alta velocidad, detrás de una camioneta roja.

Una pick-up negra rebasó a ambas unidades y una Suburban gris se emparejó con el vehículo de la familia, lanzándoles un objeto. Momentos después, dos sujetos descendieron de la camioneta negra, uno de ellos armado, y comenzaron a amedrentar a la familia.

De la Suburban gris bajó otro hombre que, vestido con una playera verde, acusó al conductor de la familia de haberle cerrado el paso. El individuo lanzó varios golpes a la puerta del vehículo de la familia. Al parecer, los agresores notaron una cámara de seguridad en el vehículo y, tras proferir insultos, se retiraron del lugar.

Se ha identificado que ambos vehículos agresores portaban placas del estado de Guerrero: la Suburban con placas HPX-067-C y la pick-up con placas P55-BHM.