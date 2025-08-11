Ante magistradas de LATAM, TEPJF destaca paridad en elección judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso destacó, ante magistradas electorales de América Latina, que en las recientes elecciones se registró una paridad de género en los cargos judiciales.

Durante los trabajos de la séptima conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, reunión a la que asistió la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la magistrada presidenta indicó que es importante la construcción de democracias paritarias inclusivas y libres de violencia.

“En 2025, hemos avanzado en la paridad en el poder judicial de la Federación. En esta primera elección de juezas y jueces, se logró la paridad en las urnas y se votó por más mujeres para impartir justicia en nuestro país. México tiene la primera presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y se suma como usted presidenta Bachelet, quedan logrado ser jefas de estado en América Latina”, indicó.

Michelle Bachelet advierte grandes desafíos

Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: cuartoscuro.

Advirtió también sobre los riesgos de retroceso en las democracias, “nuestras conquistas pueden ser revertidas sino las blindamos con institucionalidad y acciones estratégica”.

En su intervención, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que hay y grandes desafíos en la región, ya que hay países de Latam donde hay cuestionamientos de los derechos de las mujeres y que en países se plantean menos derechos para mujeres.

Guadalupe Taddei coincide en que se ha promovido la igualdad entre mujeres y hombres

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Foto: cuartoscuro.

“No retroceder es clave. Las mujeres de la región las necesitamos y se lo agradecemos de corazón”, indicó. A su vez, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala coincidió que se ha promovido la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la inclusión de comunidades históricamente excluidas, como las comunidades indígenas y las personas pertenecientes a la diversidad sexo genérica.

En contraste, Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), expuso que hoy enfrentamos nuevos y más complejos obstáculos para seguir avanzando a sociedades más igualitarias.

Según datos de la CEPAL, de seguir la tendencia se tardaría 15 años más en alcanzar la paridad parlamentaria en el Congreso a nivel general en América Latina, además de 139 años para alcanzar esa paridad en el poder ejecutivo.