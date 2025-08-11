Alerta máxima en Ciudad de México: fuertes lluvias continuarán por 4 días, advierte Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta por lluvias intensas que afectarán la capital del país durante los próximos cuatro días, según informó el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña.

Se esperan precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 milímetros, con un 80% de probabilidad de granizo, especialmente el miércoles y jueves, cuando las lluvias podrían intensificarse.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas en varias alcaldías este lunes 11 de agosto. En las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, se reportan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, con riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, en Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, se prevén precipitaciones de 15 a 29 milímetros, con posibilidad de caída de granizo y ramas de árboles.

Las autoridades reportan inundaciones en colonias como Moctezuma (Venustiano Carranza), Agrícola Pantitlán y sobre Calzada Zaragoza, donde la lluvia más intensa de la temporada ha causado estragos.

En el Estado de México, también se anticipan lluvias muy fuertes para hoy, mientras que en la CDMX se esperan condiciones similares en las próximas 24 horas.

En un aviso especial emitido este lunes 11 de agosto, después de la lluvia histórica registrada en la capital el domingo 10 de agosto, Fabián Vázquez Romaña detalló que se anticipan cuatro días de mucha lluvia para la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, el Estado de México enfrentará lluvias muy fuertes hoy, mientras que la Ciudad de México repetirá condiciones de lluvias fuertes en las próximas 24 horas.

Vázquez Romaña destacó que, al menos lunes y martes, se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros, con un 80% de probabilidad de tormentas acompañadas de granizo. Sin embargo, advirtió que miércoles y jueves podrían registrar un aumento en la intensidad, alcanzando un rango de 50 a 75 milímetros de precipitación, con tormentas fuertes y granizo.

“Manténgase informado a través del Servicio Meteorológico Nacional, no solo en la Ciudad de México, también en el Estado de México, donde los próximos cuatro días serán de lluvias muy fuertes”, exhortó.