Activan alerta naranja por fuertes vientos en Iztapalapa

Fuertes rachas de viento de hasta 69 kilómetros por hora se registrarán durante esta tarde en algunas zonas de la alcaldía Iztapalapa, según las previsiones compartidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, estas fuertes rachas de viento podrán propiciar la caída de árboles, ramas, postes y otras piezas del mobiliario urbano, lo que puede ocasionar lesiones diversas.

La dependencia sugiere a los ciudadanos evitar caminar cerca de espectaculares y estructuras que corran el riesgo de colapsar debido a los fuertes vientos que se desarrollarán en las horas siguientes.

En alerta amarilla siete alcaldías

Otras siete alcaldías presentarán poderosas rachas de viento de hasta 59 kilómetros por hora durante los primeros momentos de la noche de este 10 de agosto, de acuerdo con el gobierno capitalino.

Las alcaldías afectadas son Coyoacán, Xochimilco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Milpa Alta e Iztacalco, donde el temporal pone en riesgo de caída a árboles pequeños y ramas.

Además de mantenerse en interiores, Protección Civil capitalina recomienda que, en caso de salir a la calle, uses cubrebocas para evitar el contacto con el polvo y los fuertes vientos, que pueden ocasionar malestares diversos.