Abren punto de venta de boletos de lotería en garita de San Ysidro

Con el objetivo de brindar respaldo a la comunidad migrante, se inauguró un nuevo punto de venta de boletos del sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional en inmediaciones del puente fronterizo de San Ysidro.

El evento contó con la presencia del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, quienes resaltaron la importancia de esta iniciativa dedicada a los migrantes mexicanos que residen en el país vecino.

Durante la presentación, empleados de la Lotería Nacional distribuyeron boletos directamente a los automovilistas que esperaban para cruzar a Estados Unidos, creando conciencia sobre la finalidad social del sorteo y motivando a la comunidad a participar.

El sorteo en cuestión tendrá una bolsa total de 255 millones de pesos, repartidos en 10 premios principales de 25 millones cada uno, en lugar de concentrar todo en un solo premio mayor.

Además, se entregarán más de 48 mil premios en total. Cada boleto tiene un costo de 200 pesos y se estima que la recaudación en utilidades será de aproximadamente 100 millones, después de pagar los premios.

Los fondos recaudados serán destinados a programas dirigidos a la población migrante, incluyendo asistencia legal, servicios humanitarios y el fortalecimiento de la red de apoyo consular mexicana en Estados Unidos.

“México se escribe con M de Migrantes y, en Tijuana, quienes cruzan nuestras fronteras contribuyen a construir nuestro país. Aquí, los migrantes siempre serán bienvenidos y tratados con respeto y dignidad”, señaló el alcalde.

Además, Burgueño afirmó que el ayuntamiento continuará trabajando en coordinación con autoridades federales y organizaciones civiles para garantizar atención integral y respetuosa a las personas en movilidad. Los fondos recaudados mediante la venta de boletos serán utilizados en proyectos que beneficien directamente a esta comunidad, como albergues, servicios de salud y asesoría legal.

Por su parte, Olivia Salomón agradeció el apoyo del gobierno municipal y resaltó que este sorteo es un reconocimiento a la fuerza y esperanza de los migrantes mexicanos. Invitó a la ciudadanía a adquirir cachitos para participar en el sorteo y contribuir a esta causa social, que se realizará el 15 de septiembre.

Además, la presidenta del Sistema DIF Baja California, Mavis Olmeda, remarcó la importancia de la región como zona de tránsito, destino y retorno para miles de migrantes, y destacó el papel humanitario que desempeña Baja California en esta realidad.

El evento también contó con la participación del colectivo musical Legado de Grandeza, que interpretó la canción “Himno Migrante”, en homenaje a la comunidad migrante.