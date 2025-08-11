Abogada del caso Fernandito confía que detenidos serán vinculados a proceso en esta segunda audiencia

Fabiola Villa, abogada de la familia del niño Fernandito -quien presuntamente fue asesinado por una deuda de mil pesos en el Estado de México-, confió en que en esta segunda audiencia Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N" serán vinculados a proceso porque, dijo, se tienen los elementos suficientes para procesarlos.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, la abogada de la familia señaló que en la audiencia pasada uno de los implicados en la muerte del menor de 5 años de edad, declaró que Fernandito se enfermó cuando ella lo tenía.

Esta Lilia indica que Fernandito se enfermó, pero que ella lo tenía porque la mamá lo había dejado ahí cuando se cambió. Posteriormente se comienza a enfermar, lo lleva al médico, lo trata con medicamento y se recupera. Posteriormente, no quería comer, según ella, y lo vuelven a llevar al médico. Posterior a eso, llegan del médico, según ella, y se mete a bañar Fernandito, se resbala y se pega en la cabeza".

"Yo no fui la culpable, Fernandito se cayó, yo lo atendí, pero pues se murió": Lilia N declara sobre la muerte del menor

Fabiola Villa informó que según las declaraciones de la mujer, Fernandito habría caído al menos en dos ocasiones golpeándose la cabeza contra el piso.

Le vuelven a llamar según a la doctora y le dicen lo que había pasado y ya nada más le receta medicamento para el dolor y para la desinflamación. Posterior a ello ya no quería comer Fernandito, según lo vuelven a llevar al doctor y se vuelve a caer Fernandito y es cuando se abre su cabecita, dice ella”, contó Fabiola Villa para El Heraldo Radio.

La abogada de la familia recordó que Fernandito le fue arrebatado con lujo de violencia a su madre el lunes 28 de julio en la puerta de su casa, con la amenaza de que si no pagaba la deuda de mil pesos no le entregarían al menor. Pese a que la madre buscó ayuda con las autoridades fue hasta el lunes 4 de agosto que acudieron al domicilio de los detenidos esperando encontrar con vida al niño de 5 años de edad, sin embargo, no sucedió así.