¿A qué hora lloverá HOY lunes 11 de agosto en la CDMX y el Edomex?

Luego de las fuertes lluvias de anoche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que para hoy lunes 11 de agosto continuarán las tormentas en la Ciudad de México; en el Estado de México también se registrarán fuertes lluvias para que tomes tus precauciones al verse las distintas vialidades afectadas.

Las primeras horas de la madrugada de este lunes registraron lluvias todavía producto de las puntuales muy fuertes que cayeron la noche de anoche, provocando que Protección Civil anunciara las siguientes alertas:

Púrpura

Roja

Naranja

Amarilla

Estas distintas alertas refieren distintas recomendaciones para la ciudadanía que incluyen barrer el techo de tu casa para evitar la acumulación en tu domicilio y que pueda afectar la estructura, usa ropa apropiada, paraguas o impermeables para evitar algún incidente o enfermedad provocada por el cambio de clima, apártate de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer, así como no intentar cruzar las calles con corrientes de agua.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX hoy lunes 11 de agosto?

De acuerdo al pronóstico difundido por Protección Civil, hoy lunes 11 de agosto caerán fuertes lluvias en las siguientes horas en la CDMX: