Vinculan a proceso a sujeto que asesinó a dos personas en Tianguis de los Lavaderos, en Puebla

Un sujeto que, junto a un cómplice, habría realizado numerosas detonaciones al interior del Tianguis de los Lavaderos, en la capital poblana, fue vinculado a proceso judicial acusado de un doble homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, Jesús Rubén “N” se presentó en el popular centro de comercio y disparó en numerosas ocasiones en contra de un grupo de personas.

“Se sabe que el pasado 29 de mayo, el hoy imputado arribó al lugar ubicado en la calle Diagonal Santuario, colonia Moctezuma, en la ciudad de Puebla, a bordo de una motocicleta, en compañía de otras personas que viajaban en un vehículo. “Presuntamente, los sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de varias personas que se encontraban en el sitio, provocando que dos hombres perdieron la vida y varias más resultaran lesionadas”, detalló la dependencia.

Muertes estarían relacionadas con el narcomenudeo

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía poblana señalan que el ataque liderado por el presunto criminal estaría vinculado con las actividades de narcomenudeo que se ejecutan en el área.