Vinculan a proceso a Jareth Roberto “H”, presunto homicida del Fiscal Federal en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, informó que un Juez de Control vinculó a proceso a Jareth Roberto “H”, señalado como probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

De acuerdo con la autoridad federal, el imputado fue detenido en Reynosa en flagrancia, en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga. La aprehensión se realizó con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales.

Vinculan a proceso a Jareth Roberto “H”. Foto: Cuartoscuro

Ordenan prisión preventiva justificada para Jareth Roberto “H”

Durante la audiencia, el juez determinó que la detención se llevó a cabo dentro de los parámetros legales, por lo que dictó auto de vinculación a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Jareth Roberto “H” fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano”.

Noticias Relacionadas Banco del Bienestar DEPOSITARÁ 3,200 pesos a las personas que cumplan con estos REQUISITOS

La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, en la que se reforzarán las indagatorias sobre su presunta participación en el asesinato ocurrido el pasado lunes en Reynosa.