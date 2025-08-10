SMN alerta por oleaje de hasta 2.5 metros de altura en 7 estados este lunes 11 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en 7 estados del país para este lunes 11 de agosto de 2025; se presentará en la costa occidental de Baja California Sur, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El oleaje con estas características puede representar un riesgo para la población en caso de meterse a nadar al mar, así como para la tripulación y pasajeros de las embarcaciones, además de que puede ocasionar daños a las estructuras sobre las costas. Es por ello que las autoridades emiten las siguientes recomendaciones a la población:

Atender las indicaciones que emita la autoridad de protección civil de su estado.

que emita la autoridad de protección civil de su estado. No cruzar ríos , ni vados crecientes.

, ni vados crecientes. Dar especial atención a niños y personas de la tercera edad .

y . Extremar precauciones al conducir en carreteras cercanas a la costa; en caso de ser necesario, buscar rutas alternas.

cercanas a la costa; en caso de ser necesario, buscar rutas alternas. No practicar actividades acuáticas .

. No ingresar al mar si observan banderas rojas como medida preventiva.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sureste

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, un canal de baja presión en el sureste del país, en interacción con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en esa región, además de la Península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente de la República Mexicana, divergencia, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional.

Se prevén lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Foto: Cuartoscuro

Continuará ambiente caluroso en el norte

De acuerdo con el SMN, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la Península de Baja California.

A su vez, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en el este de Nuevo León, el oeste Tamaulipas y el centro, sur y este de Oaxaca, dando inicio a partir de este día en el sur Baja California Sur.