Sismo en México: ¿dónde tembló HOY domingo 10 de agosto? | EPICENTRO

Durante la madrugada de este domingo 10 de agosto se registraron dos sismos, el más fuerte de magnitud 4,3 con epicentro en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas; sin embargo, la fuerza no fue suficiente para que se activara la alerta sísmica en Ciudad de México.

Mediante sus canales oficiales de comunicación, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hoy se registraron dos sismos, el más débil de magnitud 4,0 con epicentro en Pepetlán, Guerrero y el más fuerte de 4,3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

¿Dónde tembló hoy en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SMN), estos son los temblores ocurridos durante la madrugada de este domingo.

Hora: 5:22 am. Epicentro: sureste de Pepetlán , en Guerrero , con coordenadas de 17.34°, -101.13°, y una profundidad de 11.6 kilómetros. Magnitud de 4,0.

, en , con coordenadas de 17.34°, -101.13°, y una profundidad de 11.6 kilómetros. Magnitud de 4,0. Hora: 00:14 am. Epicentro: sureste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con coordenadas de 13.593°, -92.49°, y una profundidad de 13.2 kilómetros. Magnitud de 4,3.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 125 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 10/08/25 00:14:33 Lat 13.59 Lon -92.49 Pf 13 km pic.twitter.com/Rg67yGJtH6 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 10, 2025

¿Qué son los sismos?

De acuerdo con el SMN, un sismo es una vibración de la tierra que se presenta cuando hay una propagación de diversos tipos de ondas producidas por el movimiento de las placas tectónicas.

La Tierra se encuentra cubierta por una capa rocosa conocida como litosfera, la cual tiene un espesor de hasta 100 km, esta se encuentra fragmentada en las llamadas placas tectónicas que al hacer contacto entre ellas, se genera una fricción que impide su desplazamiento; sin embargo, al surgir una ruptura en ellas, provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones.

Su duración es corta, pero su intensidad es variable. De acuerdo con el SMN, al presentarse pueden brindar información sobre el interior del planeta mediante una técnica conocida como tomografía sismológica o sísmica.

Qué hacer en caso de sismo

Aquí te compartimos las recomendaciones de Protección Civil para saber qué hacer ante un sismo:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres;

Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse;

Alejarse de muebles pesados, como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido

Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer;

Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos;

Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores;

Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones;

Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes;

Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal.

Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo.

Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México detalla que se activará con sismos cuya magnitud sea cercana a los 6 de magnitud, sólo así es como se trasmite por medio de los altavoces ubicados en las 16 alcaldías capitalinas.