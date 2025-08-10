Sismo de magnitud 5.3 se registra HOY, domingo 10 de agosto, frente a costas de Chiapas

Un sismo de magnitud preliminar 5.3 se registró la noche de este domingo 10 de agosto en las costas de Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico ocurrió a las 20:21 horas (tiempo del centro de México), con epicentro ubicado a 152 kilómetros al suroeste de Tonalá, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con los datos proporcionados por el SSN, el epicentro se localizó en las coordenadas de latitud 14.87° norte y longitud 94.41° oeste, a una profundidad de 10 kilómetros.

Esta zona es conocida por su alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, lo que hace común la ocurrencia de temblores en la región sureste de México.

Protección Civil de Chiapas activó inmediatamente protocolos de monitoreo en las diversas regiones del estado para evaluar posibles impactos. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, según un comunicado preliminar emitido por las autoridades locales.

El sismo se produjo en una zona oceánica, lo que podría haber atenuado sus efectos en áreas pobladas, aunque algunos residentes en Tonalá y municipios cercanos como Arriaga o Pijijiapan podrían haberlo percibido de manera ligera.

El Sistema Estatal de #ProtecciónCivil activa protocolo de monitoreo en las diversas regiones del estado ante #Sismo de hace unos momentos.



De manera preliminar se informa que no se reportan daños o personas lesionadas.



Preliminar: SISMO Magnitud 5.3 Loc 152 km al SUROESTE de… pic.twitter.com/M3Nm0Qzl6R — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) August 11, 2025

Este domingo 10 de agosto de 2025, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM ha reportado un total de 28 sismos en el estado de Chiapas. Estos eventos telúricos variaron en magnitud desde 2.5 hasta 5.9, con la mayoría localizados en zonas costeras y oceánicas, principalmente al suroeste de Ciudad Hidalgo y Tonalá.

El sismo más intenso ocurrió a las 20:20 horas locales, con magnitud 5.9, epicentro a 190 km al suroeste de Tonalá.. Otros eventos notables incluyen tres de magnitud 4.4: uno a las 08:31, otro a las 14:37 y uno a las 15:49. Además, se registraron sismos de 4.3 en Motozintla y al suroeste de Ciudad Hidalgo, y varios de 4.2, 4.1 y 4.0 en áreas similares.

Las profundidades oscilaron entre 2.9 km y 216.4 km, con muchos superficiales, lo que podría haber aumentado su perceptibilidad. Eventos menores, como el de magnitud 2.5 a las 14:47 cerca de Pichucalco, completan el catálogo.