Sentencian a 55 años de prisión a sujetos que asesinaron a policía en Teoloyucan

Casi un año después de haber robado armas oficiales y asesinado a una elemento de la Policía Municipal de Teoloyucan, tres sujetos recibieron sentencias de prisión por parte de las autoridades mexiquenses.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los sujetos, identificados como José Ramírez, Alexis Morales y Leonardo Tapia, habrían asesinado al agente de Policía durante un robo.

“El 1 de agosto del año 2024, dos elementos de la Policía Municipal de Teoloyucan y dos más de la Secretaría de Seguridad estatal a bordo de unidades oficiales, se encontraban al exterior de un inmueble habilitado como bodega, ubicado en el Barrio Santa María Caliacac de esta demarcación, lugar al que arribaron los ahora sentenciados y seis sujetos más a bordo de cuatro vehículos, uno tipo Charger, otro Civic, uno Ford F-150 y otro Ford F-350. “Los implicados amagaron a las víctimas y las sometieron para despojarlas de sus armas de cargo, identificaciones y equipo táctico que portaban, además las amenazaron y cuestionaron para saber qué hacían al exterior de la bodega”, señaló la corporación.

De acuerdo con las indagatorias de la autoridad, uno de los sujetos accionó un arma de fuego en contra de uno de los policías, hiriéndolo de muerte, mientras que otro de ellos fue lesionado y trasladado a un nosocomio cercano.