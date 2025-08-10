Seguidores de Marilyn Manson llenan recinto ferial de San Luis Potosí para su concierto

Llegó la fecha marcada tanto por seguidores como por detractores del polémico cantante Marilyn Manson: este 10 de agosto se realizará su concierto, como parte de la Feria Nacional Potosina.

Desde temprana hora, centenares de seguidores del intérprete de Beautiful People se formaron para tomar su localidad al interior del recinto ferial de San Luis Potosí, desafiando las altas temperaturas del lugar.

Casi desde que se anunció la presencia del cantante en la fiesta más importante de la capital potosina, integrantes de algunos grupos religiosos protestaron e incluso reunieron firmas para evitar que se presentara.

A pesar de ello, el concierto no se canceló y los seguidores de Marilyn Manson podrán disfrutar de una de las presentaciones más esperadas en la Feria Nacional Potosina, una de las más importantes de la región.

Abandonan cabeza de res en Catedral de San Luis Potosí

Horas antes, una cabeza de res fue abandonada sobre una cobija en las puertas de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, al parecer en protesta por las molestias que la presentación habría despertado en un sector de la población.

Tomás Cruz, vocero de la Arquidiócesis local, restó relevancia al hecho, diciendo que habría sido realizado por seguidores del cantante que trataban de recrear uno de sus videos. Añadió que la Iglesia Católica no tiene una postura oficial sobre el concierto o el cantante, pues respeta el libre albedrío.