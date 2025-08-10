Secundaria 2025: ¿Qué hago si no llega la invitación para renovar la tarjeta de útiles y uniformes de la CDMX?

Faltan poco más de dos semanas para que comience un nuevo ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió ya la lista de útiles escolares y ha dispuesto también la fecha para el nuevo periodo educativo: 1 de septiembre. El calendario escolar dispone de 185 días activos, por lo que padres, madres de familia y tutores ya planean la compra de útiles escolares y uniformes, con base en el presupuesto que tienen asignado para esa inversión.

Ante ello, se cuestionan sobre el programa Mi Beca para Empezar y la entrega de tarjetas en donde se les deposita el apoyo de 1,180 pesos para aquellos estudiantes de secundaria, por lo que quieren saber no sólo cuándo es que comienza a dispersarse esta aportación monetaria, sino también qué hacer en caso de no recibir la invitación para renovar la tarjeta de útiles y uniformes de la CDMX.

En El Heraldo de México preguntamos en el Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México (Fidegar) y aquí te compartimos esta información que te será de utilidad, en caso de que seas uno de esos interesados o interesadas en renovar la tarjeta de útiles y uniformes de la CDMX.

El regreso a clases será el 1 de septiembre de 2025 | Crédito: Cuartoscuro

¿Qué hago si no llega la invitación para renovar la tarjeta de útiles y uniformes de la CDMX?

En caso de que no recibas todavía la carta invitación para renovar la tarjeta de útiles escolares y uniformes de la CDMX, Fidegar informa:

Si aún no recibes tu Carta Invitación, ¡no te preocupes! Pronto se te hará la entrega o recibirás el mensaje SMS a tu celular

En respuesta a la solicitud de El Heraldo de México, nos respondieron que "la entrega de tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de secundaria, ya está muy cerca. Invitamos a madres, padres y tutores a consultar fecha, sede y requisitos para recibir su nuevo vale electrónico".

Refieren que toda la información está disponible en el siguiente enlace http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/ sólo ingresando la CURP del beneficiario.

Los útiles escolares, la lista oficial, ya fue dada a conocer por la SEP | Crédito: Cuartoscuro

¿Cómo descargo el comprobante de registro en caso de ya tener la Carta Invitación?

En caso de que seas de los afortunados o afortunadas en haber recibido la Carta Invitación para recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria, necesitas tu comprobante de registro, el cual puedes descargar con estos pasos, desde la Llave CDMX:

Ingresa a registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

Escribe tus datos para ingresar con tu Llave CDMX Expediente. Al ingresar, verás los datos del tutor(a) y los de la beneficiaria o beneficiario.

Da clic en el ícono de "Flecha" que aparece del lado derecho. el comprobante se descargará automáticamente.

¿Qué pasa si no tengo el comprobante o carta invitación?

De acuerdo al Fideicomiso Bienestar Educativo, también puedes presentarte solo con:

Copia de tu iNE con fotografía (vigente)

CURP del beneficiario o beneficiaria

Si no puedes acudir tú, otra persona puede hacerlo por ti, siempre y cuando lleve consigo una carta poder firmada por ti, la copia de tu identificación oficial y la identificación de quien recogerá la tarjeta.