Lotería Nacional

Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1714 del domingo 10 de agosto de 2025: consulta los números ganadores aquí

Si eres el afortunado ganador, acude al expendio en donde compraste tu boleto

Este domingo 10 de agosto de 2025 a las 20:00 horas, la Lotería Nacional anunció a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1714 donde el premio mayor fue de 7 millones de pesos en una serie. Este sorteo estuvo dedicado a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Entre las tres series del sorteo, el menor premio fue de 26 mil 400 pesos. Verifica con atención los números ganadores y en caso de resultar acreedor de un premio te sugerimos que acudas directamente al expendio donde compraste tu boleto.

Para reclamar tu premio es necesario contar con una identificación oficial y el billete ganador para su validación.

 

