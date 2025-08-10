Restablecen Línea 2 del Metro, pero suspenden servicio en tres estaciones de la Línea 3

Horas después de suspender momentáneamente el servicio para realizar una revisión en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, luego que en esta última se registrara un cortocircuito, la Línea 2 del Metro ya ofrece servicio de manera normal.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo informó que el cortocircuito fue provocado por un cable que entró en contacto con la importante precipitación que se desarrolló en la zona.

"Se normaliza el servicio en toda la Línea 2. La circulación de los trenes es continua, luego de que técnicos del Metro atendieran un cortocircuito provocado por el corte de un cable que, al contacto con la lluvia, afectó el sistema eléctrico", detalló la dependencia.

Suspenden servicio en Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo

Sin embargo, las lluvias siguieron causando estragos en la zona, y provocaron que las estaciones Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo, todas de la Línea 3, fueran cerradas de manera preventiva.

“Por afectaciones de lluvias y revisión en zona de vías, el servicio opera provisionalmente en dos tramos: de Hidalgo a Universidad y de La Raza a Indios Verdes. Sin servicio en Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo. “Personal del Metro realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación en toda la línea a la brevedad. Agradecemos la comprensión de nuestras usuarias y usuarios”, señaló Adrián Rubalcava, director del Metro.

Este corte se suma al anunciado minutos antes, cuando algunas estaciones de la Línea 5 fueron cerradas debido a las inundaciones registradas en la zona oriente de la Ciudad de México.