Reportan explosión en estación del Metro San Antonio Abad VIDEO

Una intensa explosión y posterior incendio presuntamente provocada por el impacto de un rayo en una de las cabeceras de la estación San Antonio Abad motivó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial realizado por policías destacados en la estación, un fuerte estallido parecido al provocado por los rayos que han caído durante la tarde en la zona, antecedió el incendio de una de las cabeceras de la estación.

De inmediato, la energía en la zona de vías fue interrumpida y expertos de Seguridad Industrial del Sistema de Transporte Colectivo y de la Policía Bancaria e Industrial acudieron a apagar el fuego, mismo que fue controlado casi de inmediato.

Los usuarios de un tren que se encontraba en la estación al momento de la emergencia fueron desalojados, mientras que se evalúan las acciones a seguir en la Línea 2, que conecta las estaciones Cuatro Caminos y Tasqueña.

Instauran servicio provisional en Línea 2

El incidente en la estación San Antonio Abad provocó que se instaure servicio provisional en la Línea 2, donde solo habrá servicio en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.

“Por revisión del sistema eléctrico, se implementa servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso”, detalló la dependencia.