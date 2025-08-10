¿Qué hacer en caso de tormenta eléctrica?

Durante la tarde de este 10 de agosto, distintas alcaldías padecieron, además de fuertes precipitaciones pluviales, una importante actividad eléctrica en forma de tormentas que acompañaron la caída de granizo.

De acuerdo con la Universidad de Carolina del Norte, las tormentas eléctricas se forman cuando las condiciones de calor y humedad necesarias coinciden. El ascenso de aire caliente provoca fricciones con carga eléctrica, lo que da origen a los rayos.

Este tipo de tormentas no suelen durar mucho tiempo, siendo en promedio eventos que se disipan tras alrededor de media hora. Sin embargo, los rayos incluso pueden caer después del término de la lluvia, lo que los hace aún más peligrosos.

Por lo regular, los grandes edificios en las ciudades cumplen una función de pararrayos, por lo que los impactos directos de este tipo de meteoros son especialmente raros en las zonas urbanas, no así en las rurales, donde son responsables de decenas de muertes cada año en todo el mundo.

No subas a azoteas durante las tormentas eléctricas. Foto: Cuartoscuro

¿Qué hago durante una tormenta eléctrica?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en caso de tormenta eléctrica debes refugiarte en interiores, evitar asomarte a balcones y alejarte de tuberías de gas y agua.

También debes desconectar todos los aparatos que no uses, evitar bañarte o lavar los trastes y alejarte de árboles y estructuras metálicas mientras termina la actividad eléctrica asociada a la tormenta.