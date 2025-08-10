Pronóstico del clima en Baja California para el lunes 11 de agosto: esperan calor extremo y lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un lunes marcado por condiciones climáticas extremas en gran parte de México. Se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, mientras que lluvias fuertes a muy fuertes afectarán Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes se pronostican en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California Sur y Coahuila, y lluvias aisladas en Baja California.

Estas precipitaciones, impulsadas por el monzón mexicano, canales de baja presión y vaguadas en altura, vendrán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad en carreteras.

En cuanto a temperaturas, el calor será intenso: máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste y centro de Sonora; de 40 a 45 °C en sur de Baja California Sur, norte y centro de Sinaloa, suroeste y noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Baja California será uno de los estados con más calor. Foto: El Heraldo de México / Gobierno de Baja California

De 35 a 40 °C en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, sur de Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; y de 30 a 35 °C en Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, norte y suroeste de Puebla, Morelos y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C en sierras de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en múltiples estados, incluyendo posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas occidentales de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cuál será el clima en Baja California este lunes 11 de agosto?

El calor será el protagonista del clima en la entidad. Foto: El Heraldo de México / Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un lunes desafiante para Baja California, con énfasis en condiciones de calor extremo y precipitaciones mínimas, pero con riesgos asociados a vientos y posibles tolvaneras. El estado enfrentará un ambiente predominantemente seco y abrasador, influenciado por el monzón mexicano y inestabilidad atmosférica.

Por la mañana, se espera cielo con nubes dispersas y bancos de niebla en la costa occidental, con un ambiente templado a cálido. Sin embargo, durante la tarde, el cielo se tornará medio nublado a nublado, con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en zonas de Baja California. Estas precipitaciones, aunque ligeras, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que representa un riesgo adicional en un día mayormente seco.

El SMN destaca que estas lluvias puntuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y generar encharcamientos menores, aunque no se anticipan inundaciones significativas en comparación con otras regiones del país.

El calor será el protagonista principal: temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California, donde se registrarán condiciones extremadamente calurosas. Esto se alinea con mediciones recientes, como los 41.9 °C en Ejido Nuevo León el día anterior. El ambiente vespertino será muy caluroso en general, exacerbado por la onda de calor que persiste en el norte del país.

En cuanto a vientos, se prevén del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, lo que podría originar tolvaneras en Baja California. Estas rachas fuertes representan un peligro para la conducción, la caída de árboles o anuncios publicitarios, y la dispersión de polvo, afectando la calidad del aire y la visibilidad.