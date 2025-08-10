Pensión Mujeres Bienestar: así puedes registrarte si tienes entre 60 a 64 años

A través de sus redes sociales, la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, recordó a la población que continúa abierto el registro para la iniciativa Pensión Mujeres Bienestar del mes de agosto, convocatoria dirigida para aquellas ciudadanas que tengan entre 60 a 64 años.

Las personas interesadas en inscribir al programa de Pensión Mujeres Bienestar deberán ubicar su Módulo del Bienestar más cercano a través de la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, y posteriormente acudir de manera presencial al mismo presentando la siguiente documentación en original y copia:

Identificación vigente, puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

Acta de nacimiento

Curp (Impresión reciente)

Comprobante de domicilio (gas, teléfono, agua, luz, o predial no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Llenar formato Bienestar

Cabe señalar que el registro al programa de Pensión Mujeres Bienestar se realizará del 1 al 30 de agosto de 2025 de lunes a sábado en un horario de 10:00 horas a 16:00 horas, con la primera letra del apellido paterno de cada solicitante de acuerdo con lo establecido en el calendario oficial de la Secretaria de Bienestar.