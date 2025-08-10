¿Otro día de lluvias? Así será el clima en CDMX y Edomex este lunes 11 de agosto

Las fuertes lluvias han alertado a los habitantes del Valle de México por las afectaciones en vivienda, transporte e inundaciones en las calles que han impedido que circulen con regularidad, el pronóstico del clima para el día lunes 11 de agosto es similar, prevén que las tormentas continúen por la presencia de tres fenómenos climáticos en México.

Un canal de baja presión que interactúa con el monzón mexicano que se establece en este mes de agosto y originarán chubascos, lluvias fuertes a muy fuertes a lo largo de la República Mexicana por esta presión se espera que incrementen niveles de ríos, arroyos y por tanto deslaves, inundaciones y encharcamientos en las zonas bajas tales como la Ciudad de México o algunos puntos del Estado de México.

En el caso del canal de baja presión al combinarse con la vaguada en altura dejará el acceso a la humedad del océano Pacífico y golfo de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lo que habrán lluvias puntuales y muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas o caída de granizo al sur y centro del país.

Estos estados se verán afectados por las precipitaciones:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Tres fenómenos meteorológicos cambiarán las condiciones climáticas. Foto: X @conagua_clima

Mientras que en el centro las lluvias prevalecerán, el sureste mexicano tendrá un ingreso de humedad en el mar Caribe y prevén una onda de calor en la península de Yucatán, Nuevo, León, Tamaulipas y Oaxaca en el este, centro y sur.

Aunado a esto, tanto el SMN como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigilan el ciclón tropical Ivo que se desplaza al oeste-suroeste de Baja California Sur, si bien es el estado en alerta este ciclón se aleja gradualmente de costas mexicanas dejando lluvias aisladas, oleaje de hasta 1.5 a 2.5 metros desde la mañana.

¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex?

En el pronóstico del clima, prevén que las lluvias comiencen a partir de las 14:00 horas y terminarían alrededor de las 22:00 horas emulando el ambiente del domingo que dejó caos en toda la Ciudad de México y su sistema de transporte público.

Las lluvias fuertes de este lunes 11 de agosto traerán consigo un nivel de agua de 50 a 75 milímetros en 7 estados además de CDMX y Edomex