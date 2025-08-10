Muere Martín, pareja de Mitzi; es la segunda víctima mortal del aparatoso choque provocado por "La Mufasa" en Querétaro

La tragedia vial ocurrida el pasado 17 de julio en la capital queretana cobró este domingo su segunda víctima mortal. Martín, pareja de Mitzi, falleció tras más de dos semanas hospitalizado debido a las graves lesiones que sufrió cuando la camioneta en la que viajaban fue embestida por Paola Alejandra “N”, conocida como “La Mufasa”, quien conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de la marihuana.

El accidente se registró a las 6:16 de la mañana, sobre Calzada de Los Arcos esquina Bernardo Quintana. De acuerdo con las investigaciones, Paola conducía una camioneta color plata a más de 100 km/h y sin respetar la luz roja del semáforo, impactando violentamente contra un auto blanco donde viajaban Mitzi y Martín, quienes tenían la luz verde a su favor. Mitzi murió en el lugar por traumatismo craneoencefálico, mientras que Martín fue trasladado de urgencia al IMSS con lesiones graves en cráneo y tórax.

El 19 de julio, en la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado presentó pruebas contundentes:

• Peritajes que confirman exceso de velocidad y semáforo en rojo.

• Videos de la SSPMQ que muestran la infracción.

• Estudios toxicológicos que detectaron etanol y metabolitos de marihuana en el organismo de la imputada.

La Mufasa había sido sancionada en 2019 por pasarse un alto

Además, se reveló que Paola había sido sancionada en 2019 por pasarse un alto en Paseo Querétaro a medianoche. Pese a la petición de la defensa de no imponer prisión preventiva, el juez determinó vincularla a proceso por homicidio y lesiones culposas, señalando que representaba un riesgo para la comunidad y que su conducta fue resultado de decisiones voluntarias al consumir alcohol y drogas antes de manejar.

El juez dictó prisión preventiva justificada y tres meses de investigación complementaria. Paola, quien se reservó su derecho a declarar, vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos con negro.

La muerte de Martín, confirmada por su familia en redes sociales, ha intensificado la indignación ciudadana. Organizaciones de seguridad vial han exigido sanciones ejemplares y políticas más estrictas contra la conducción bajo efectos de alcohol y drogas.

Para la comunidad queretana, el caso de Mitzi y Martín es un doloroso recordatorio de que la imprudencia al volante y la falta de conciencia vial pueden destruir vidas en segundos.