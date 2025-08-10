Morena en CDMX va por educación financiera en primaria y secundaria

Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reformar el artículo 15 de la Ley de Educación de la capital para que los planes de estudio de primaria y secundaria incluyan contenidos de educación financiera.

El diputado de Morena en la capital, Víctor Hugo Lobo, impulsor de esta iniciativa, explicó que la medida busca que los estudiantes !adquieran las bases y conocimientos básicos para que, entrando a la mayoría de edad, donde la mayoría de nosotros tenemos acceso a créditos bancarios, tarjetas de crédito o incluso créditos informales, cuenten con la preparación necesaria para manejar estas responsabilidades”.

De acuerdo con el legislador, en conferencia de prensa, “nadie nos prepara para los problemas de adultos”, lo que deriva en que muchas personas desconozcan “qué son las tasas de interés crediticias, cómo debemos pagar nuestros impuestos o cómo hacer un buen uso de nuestras finanzas personales”.

Lobo señaló que la propuesta no plantea crear una materia independiente ni un libro adicional, sino integrar los contenidos a materias existentes como matemáticas, además de capacitar a los docentes para impartirlos.

Se busca integrar a materias existentes en el plan de estudios como matemáticas. Foto: Freepik

Discutirán propuesta en el Pleno

La iniciativa, presentada a principios de año, será discutida en los próximos días en el Pleno. El legislador indicó que la finalidad es que la formación financiera sea “una capacitación complementaria a la educación básica que ya se tiene en matemáticas, civismo, historia y geografía”.

El diputado expuso que la falta de preparación en este tema “es una problemática que los jóvenes y nuestros niños tienen actualmente” y que también afecta a los adultos, debido a que “desde pequeños no se nos dio una formación y una preparación para afrontar esta vida”.