Momento exacto de la explosión por corto circuito en Metro San Antonio Abad | VIDEO

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió esta tarde sus operaciones en tres estaciones de la línea 2 luego de que un corto circuito hiciera que explotara un muro de la zona de vías en Ciudad de México, por la afectación en la instalación eléctrica se pausó el servicio.

Los hechos ocurrieron en la línea 2 dentro de la interestación Pino Suárez-San Antonio Abad dejando hasta el momento sin servicio a las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Chabacano sin servicio.

"Aparentemente, derivado de la lluvia en la zona, se registró un corto circuito en una instalación eléctrica. El área de incidentes relevantes realizará una investigación técnica", se lee en la tarjeta informativa del transporte público.

Preliminarmente se informó que se trataba de una explosión en la zona de vías lo que derivó en el desalojo de los usuarios de trenes cercanos a las estaciones que están sin servicio.

Por su parte, el director del Metro, Adrián Rubalcava señaló que el corto circuito ocurrió por el corto de un cable que, al estar en contacto con la lluvia afectó el sistema eléctrico aparentando esta explosión que se visualizó en videos captados por usuarios en redes sociales.

"Mi reconocimiento y felicitación al personal técnico de instalaciones eléctricas por su pronta y eficaz intervención para normalizar el servicio", destacó Rubalcava al anunciar que reanudaba la circulación en todas las estaciones de la Línea 2 del metro de Ciudad de México.