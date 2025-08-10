"México Canta": las claves del reality musical lanzado para erradicar los corridos bélicos

En los últimos 7 meses, de acuerdo a cifras presentadas por la Secretaría de Cultura, se ha reducido el 14 por ciento de reproducciones de canciones sobre apología de la violencia, lo que se traduce en 30 millones de escuchas menos en nuestro país. Los llamados "narcocorridos" o corridos bélicos han sido objeto de polémica no sólo por sus intérpretes sino también por el tipo de temáticas que abordan, muchas de ellas hablando sobre las principales figuras del narcotráfico en México.

Para reducir los corridos bélicos y no sólo en su consumo sino también en su composición y difusión, el gobierno de nuestro país implementó el concurso "México Canta" como parte de una estrategia para promover nuevas narrativas en las canciones y que se redujeran las letras que hablan de violencia, narcotráfico, sexualización femenina y más.

Actualmente se encuentran participando 24 concursantes quienes ya avanzaron a las semifinales de este concurso que se lleva a cabo tanto en México como en Estados Unidos. Acá te compartimos 3 claves para entender un poco más del concurso y cómo funciona.

La convocatoria "México Canta" reunió a más de 300 aspirantes | Crédito: México Canta

¿Qué es el concurso "México Canta"?

Es un concurso de canto que busca descubrir y promover nuevos talentos musicales en México. Su objetivo principal es ofrecer una plataforma a cantantes de todas las edades y géneros para que puedan mostrar su talento, a través de narrativas positivas y alejadas de la violencia o la apología del delito. Lo que se quiere es reducir los corridos bélicos, que no se ensalce la violencia que se refiere en este tipo de género musical en el que se habla de hechos específicos o de figuras relacionadas con el narcotráfico o la narcoviolencia en el país.

A diferencia de otros programas de talento que se transmiten en la televisión, "México Canta" se centra en los siguientes juicios para ir eliminando a las y los aspirantes que se presentan a concursar:

Inclusión.

Talento vocal.

Presencia escénica.

Oportunidad de crecimiento.

¿Cómo puedo participar en "México Canta"?

Aunque la convocatoria ya terminó y el concurso actualmente se encuentra en semifinales, es necesario informar que podrían haber más ediciones de este concurso más adelante, con el objetivo de que los corridos bélicos se reduzcan en su totalidad, sobre todo en el consumo que hacen los jóvenes de este género musical.

La convocatoria para el concurso forma parte de esta estrategia para combatir la apología de la violencia y el consumo de drogas, que son temas recurrentes en los corridos bélicos y narcocorridos. La idea no es prohibir géneros musicales, sino ofrecer una alternativa cultural que promueva la paz y aleje a los jóvenes de la delincuencia.

Así fue como se presentó el concurso "México Canta" | Crédito: Cuartoscuro

¿Cuáles son las 3 claves más importantes en "México Canta"?

Dentro de esta estrategia contra los corridos bélicos, los narcocorridos y la apología a la violencia y el narcotráfico a través de las canciones, hay claves que debes tomar en cuenta:

Fomento de música con mensajes positivos. Incentivar a los autores e intérpretes a crear y cantar canciones con temáticas que exalten el amor, el desamor, la naturaleza, la historia de México y más.

Políticas claras en la convocatoria. Si bien se aceptan géneros como el corrido, en la convocatoria se informa que las letras no deben hacer apología del delito, la violencia, el machismo, la discriminación y las adicciones.

Visibilidad para nuevos talentos. Entre los premios están contratos discográficos y producción de álbumes y contenidos audiovisuales; oportunidades que busquen dar al artista una nueva oportunidad en interpretación y composición de temas positivos.

¿Quiénes son los semifinalistas de "México Canta"?

Actualmente, tanto en Estados Unidos como en México ya hay semifinalistas, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Cultura. Los semifinalistas de México en Región Norte, son los siguientes:

Amon

Estefanía Riojas

Oskar Soul

Fernando Ríos

Juan Goi

Galia Slurob

NXNNI

Grupo Corazón del Norte

Los semifinalistas Oeste de Estados Unidos son los siguientes:

Janine

Brian Muñoz

Mishel Domenssain

Mike León

MurieL

Asália y Norma

Tony Carrera

Pricila Félix

Los semifinalistas Este, son los siguientes:

Alex Moreno

Blue Marlboro

José Carlos Díaz y Donato Mendoza

Miroslava

Stephanie

Mercedes Gala

Two in love

Daya Dorado

Mientras que los semifinalistas Centro, son los siguientes:

2MX2

Isaías González

Manuel Luna

Dama Morr

Edith González

William Zepeda

Lola Baqui

Carolina Imperial

¿Cuándo y a qué hora son las transmisiones de las semifinales de "México Canta"?

Las transmisiones de las semifinales de "México Canta" son todos los domingos de las 19:00 a las 21:00 horas a través de los medios que verás a continuación:

"México Canta" ya tiene semifinales listas | Crédito: Secretaría de Cultura

¿Quiénes serán los invitados para las semifinales y la final de "México Canta"?

La Secretaría de Cultura ya emitió el calendario con los invitados y las fechas en las que se realizarán las semifinales y la gran final del concurso "México Canta", por lo que los horarios quedarán de la siguiente manera:

Horóscopos de Durango: 17 de agosto.

Majo Aguilar: 24 de agosto.

Legado de Grandeza: 31 de agosto.

Vivir Quintana: 7 de septiembre.

Camila Fernández: 14 de septiembre.

La Arrolladora Banda El Limón: 28 de septiembre.

Regina Orozco y La Sonora Santanera: 28 de septiembre.

Intocable: 5 de octubre. (Gran final).