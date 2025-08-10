Metro CDMX: Línea A suspenderá servicio en TODAS sus estaciones, HOY 10 de agosto

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció una nueva suspensión para este 10 de agosto en la Línea A por temas de reparación la cual se aplicará por la noche adelantando el cierre del servicio.

En apoyo a la comunidad, unidades de Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio en las estación Pantitlán rumbo a Santa Marta desde las 22:00 horas hasta las 24:30 horas, según indica el mensaje del transporte público.

El servicio se restablecerá el lunes 11 de agosto a las 5:00 horas de la mañana con su recorrido habitual de lunes a viernes, en coordinación con las 12 líneas que componen la red.

#AvisoMetro Por trabajos de mantenimiento en la Línea A, hoy 10 de agosto el servicio concluirá a las 22:00 horas en todo el tramo de Pantitlán a La Paz, saliendo los últimos trenes de terminales a las 21:30 horas.



En apoyo a las personas usuarias, @RTP_CiudadDeMex ofrecerá… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 10, 2025

¿A qué hora terminará el servicio en Línea A este 10 de agosto?

El servicio de transporte señaló que los últimos trenes saldrán a las 21:30 horas por lo que exhorta a la población a tomar precauciones, ya que cierra operaciones este domingo a las 22:00 horas en todo el tramo que va desde Pantitlán hasta La Paz.

De acuerdo con la cuenta oficial, el trabajo se realiza en las catenarias y vías de esta línea que recurrentemente se ha visto afectada durante las lluvias y otros incidentes en Ciudad de México, dejando varados a los pasajeros que usan este servicio para llegar a sus destinos.

"Esta medida obedece a trabajos de instalaciones electrónicas y eléctricas, que se efectuarán en el tramo Guelatao-Tepalcates, los cuales serán coordinados por los técnicos del Metro", explican en un comunicado.