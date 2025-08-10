Metro CDMX: Línea 5 suspende servicio en ambos sentidos de 6 estaciones tras fuertes lluvias

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció la suspensión del servicio en al menos 6 estaciones de la Línea 5 en ambos sentidos por afectaciones en zonas de vías y pasillos tras las fuertes lluvias registradas la noche de este domingo 10 de agosto.

Se trata de Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán, cercanas a la zona oriente, las cuales se suman a las afectaciones del día en la red de estaciones, tales como Línea A, Línea 9 y la Línea 9 que han pausado circulación en algunas zonas.

La titular de la Secretaría de Protección de Riesgos y Protección Civil, Miryam Urzúa señaló que la zona en donde alcanzaron mayor registro de agua fue en la alcaldía Cuauhtémoc con 86 milímetros, en mensajes a medios señaló el connato de incendio de la estación de Abad, algunas afectaciones en Palacio de los Deportes y el cierre de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

