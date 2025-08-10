Más de 84 mil estudiantes de bachillerato y licenciatura se incorporan a la UNAM en 2025

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, informó que este año se incorporan más de 84 mil estudiantes de nuevo ingreso en los niveles de bachillerato y licenciatura, quienes reafirman el carácter incluyente y la vocación por la educación pública y autónoma de excelencia que ha guiado a la máxima casa de estudios.

Al iniciar el ciclo escolar 2025-2026, Lomelí Vanegas dio la bienvenida a la comunidad universitaria, tanto a las y los estudiantes de nuevo ingreso como a quienes regresan a continuar su actividad académica, a los docentes, investigadores y trabajadores a quienes exhortó a renovar ideales, propósitos y anhelos para seguir consolidando a la Universidad.

"Se integran a una institución pública que cultiva la libertad de pensamiento, el respeto a la diversidad, la ética profesional y la búsqueda rigurosa de la verdad; una Universidad que se reinventa con cada generación y que confía profundamente en la inteligencia, la creatividad y las capacidades de quienes la conforman", aseveró.

Destacó que todas y todos los estudiantes “representan el porvenir de México” y forman parte de una institución que por más de un siglo ha sido el motor del conocimiento, la ciencia, el arte, el deporte y la cultura.

El rector expuso que nuestro país y el mundo atraviesan desafíos sin precedentes y para enfrentarlos se requieren jóvenes que piensen con independencia y actúen con empatía. “Aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de México, encontrarán el espacio, las herramientas y el acompañamiento necesarios para imaginar y construir un futuro más justo, sustentable y solidario”, afirmó.

Exhortó a las y los universitarios: “Vivan a plenitud su Universidad y disfrútenla”.

Incrementa matricula

En los primeros 25 años del siglo XXI la UNAM ha aumentado su matrícula en prácticamente el 52 por ciento en los niveles inicial, bachillerato, licenciatura y posgrado.

Para este nuevo ciclo escolar, el total de estudiantes registrados es de poco más de 373 mil jóvenes, desde Iniciación Universitaria hasta el nivel de Posgrado. El crecimiento de la población estudiantil que se ha integrado a la Universidad Nacional es notable en el primer cuarto de este siglo al observar que en el ciclo 2000-2001, el estudiantado total fue de 245 mil 317 jóvenes.