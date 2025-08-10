Lluvia vespertina y se extiende hasta la noche en Guadalajara | PRONÓSTICO del lunes 11 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial del Gobierno de México dio a conocer su pronóstico para el día 11 de agosto, en donde el monzón mexicano en combinación con la inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en diversas partes de México, tal y como el occidente del país y la Mesa Central.

Respecto a Guadalajara las lluvias seguirán presentes en toda el Área Metropolitana, por lo que invitan a la población a tomar las precauciones necesarias y revisar los canales oficiales de información para conocer los horarios en los que llegarán las precipitaciones.

Se recomienda no salir o revisar las áreas para transitar durante las lluvias, ya que se originan encharcamientos en la ciudad, lo que podría generar inundaciones y accidentes tal y como ha pasado en las últimas semanas, esto a raíz de las fuertes precipitaciones.

El clima en Guadalajara sigue con lluvia. Foto/envato

¿Cómo será el clima en Guadalajara hoy?

El clima en Guadalajara comienza con un ambiente tranquilo a las 2:00 de la mañana la temperatura será de 17 °C sin probabilidad de lluvias, solamente algo de nubes, mientras que a las 5:00 de la mañana se recibirá la temperatura mínima de 16° centígrados.

A las 11:00 de la mañana con la llegada de los rayos del sol la temperatura subirá hasta 23 °C y a las 2:00 de la tarde alcanzará la máxima con 27 °C, mientras que a las 5:00 de la tarde se espera la primera tormenta con un 60% de probabilidad, así como habrá vientos hacia el este de 7 a 29 km/h.

Para las 8:00 de la noche continuará la lluvia con un 30% de probabilidad y una temperatura de 21 °C y el viento disminuye de 3 a 10 km/h, por lo que al finalizar el día y alrededor de las 11:00 de la noche ya no habrá más precipitaciones solamente el cielo con algo de nubes y claros.

El clima en Guadalajara. Foto captura de pantalla /meteored

¿Seguirán las lluvias en México?

En gran parte de la república continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, así como en el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Oaxaca (centro, sur y este), iniciando partir de este día en Baja California Sur (sur), según dice en el pronóstico diario.

“ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, presentándose lluvias muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla. A su vez, otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región, además de la península de Yucatán”