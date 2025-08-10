Lady Combi agrede con insultos racistas a pasajeros en Ixtapaluca: “Soy blanca, lo que es no salir del pueblo" | VIDEO

Un video que circula en redes sociales capturó una acalorada discusión en una combi que transitaba por el carril lateral de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca, Estado de México. En las imágenes, una mujer protagoniza un altercado con varios pasajeros, profiriendo insultos racistas, agresiones físicas y amenazas.

El incidente, que comenzó a circular en las redes sociales desde al menos el pasado jueves 7 de agosto, comenzó cuando la mujer exigió a un joven, quien viajaba en el asiento de adelante. cerrar la ventana de la unidad. Ante la negativa de este, la situación escaló rápidamente.

La mujer comenzó a gritar, amenazando con llamar a una patrulla y acusando al hombre de machista: “eso es violencia contra las mujeres”, profirió, sin que hubiera razón para ello. El pasajero, en respuesta, empezó a grabarla con su celular, lo que desató una reacción aún más violenta. “Chofer, este señor me está molestando”, exclamó, dirigiéndose al conductor.

A partir de ese momento, otros pasajeros intervinieron, pidiéndole a la mujer que se bajara para evitar más conflictos. Sin embargo, lejos de calmarse, la mujer respondió con insultos. A una pasajera que le sugirió descender, le contestó: “Cállese usted, estúpida”.

??”TE VOY A METER A LA CARCEL P€N DEJ0 “??uD83DuDC49uD83DuDEA8OTRA #MUJER LEVANTÁNDOLE FALSOS A UN HOMBRE uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDC49Lo bueno fue que la grabaron si no lo hubiera metido a la cárcel, esto sucedió rumbo a #Ixtapaluca en el #Edomex. Urge una ley contra falsas acusaciones para que se imponga un castigo… pic.twitter.com/uLSTybZlo7 — QUÉ POCA MADRE uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadre_Mx) August 8, 2025

Entre los insultos que la mujer propinó, se encuentra un comentario racista: “Me está molestando este pinche negro”. Otra pasajera respondió con ironía: “Es que es europea ella”. La mujer, lejos de retractarse, replicó: “Soy blanca, ¿no sabes que aquí hay gente blanca? ¿No ha ido a Guadalajara? La gente es blanca. No ha salido de Ixtapaluca, ¿verdad? Lo que es no salir del pin... pueblo”.

La discusión alcanzó un punto crítico cuando la mujer agredió físicamente al hombre con el que discutía, propinándole manotazos, lo que provocó que este se levantara y la enfrentara directamente.

“Atrévase a pegarme, lo meto a la cárcel, se lo juro”, gritó.

Inmediatamente después se percata que otra persona la está grabando, por lo que se levanta y suelta un manotazo contra su teléfono celular. Esto provocó que otro pasajero, que no había intervenido hasta entonces, fuera alcanzado por los golpes y le reclamara también. El incidente ocurrió a bordo de un vehículo del transporte público. Foto: Cuartoscuro

A pesar de las múltiples peticiones de los pasajeros para que se calmara o bajara de la unidad, la mujer se negó rotundamente. “No me voy a bajar, usted no me va a decir lo que tengo que hacer, pin… vieja estúpida”, respondió a otra pasajera. Incluso cuando un hombre le pidió que descendiera porque necesitaba llegar a su trabajo, ella contestó con desdén: “A mí me vale madre”.

El conductor finalmente detuvo la combi y se acercó a la parte trasera para mediar. Aunque ofreció a la mujer cambiarse a la parte delantera, ésta insistió en que se llamaría a una patrulla. Los pasajeros y el chofer coincidieron en que era poco probable que una unidad policiaca acudiera en plena autopista. El video se interrumpe poco después, dejando inconcluso el desenlace.