La Feria de Regreso a Clases 2025 se llevará a cabo en Expo Reforma el 16 de agosto: Rocío Rubio

Juanita del Rocío Rubio Hermosillo, Directora General de Oficinas de Defensa del Consumidor invitó a los habitantes de la Ciudad de México a asistir a la Feria de Regreso a Clases 2025 que se llevará a cabo en Expo Reforma el próximo sábado 16 de agosto en un horario de 9:00 horas a 20:00 horas con entrada libre.

"Los invitamos el 16 de agosto a Expo Reforma. Vamos a estar en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.", dijo Rocío Rubio.

En entrevista con Karen Torres para "Al Aire" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que se trata de una iniciativa organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que contará con 41 ferias en el resto de la República Mexicana con la intención de poner a disposición de las familias útiles, uniformes, y servicios como el de corte de cabello.

Foto: X/@ivan_escalante

Revista del Consumidor presenta estudio de calidad de artículos escolares

Asimismo, detalló que la edición del mes de agosto de la Revista del Consumidor presenta un estudio de calidad de artículos escolares, además de un comparativo en los precios de los diferentes productos para este regreso a clases, número que puede ser adquirido en su versión impresa, así como consultado en línea a través de la página de la Profeco en donde además se podrá encontrar información sobre apps útiles para el inicio del ciclo escolar 2025-2026.